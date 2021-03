Crotone-Bologna 2-3 | Cosmi | “Una mazzata a livello psicologico | siamo delusi”

(Di sabato 20 marzo 2021) “Eravamo andati sopra di due gol giocando un primo tempo perfetto, il risultato era strameritato e potevamo anche arrotondare un punteggio che era importantissimo e da gestire in maniera diversa. Bisognava saper difendere, ma non riuscivamo a contenere gli esterni. Peccato perché aè una bella, questo è un risultato che ci mette in enorme disagio. Da adesso in poi giocheremo le partite in modo non arrendevole, utilizzeremo le prossime 10 partite per creare qualcosa di unico”. Sono queste le parole di Serse, tecnico delai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro il. “E’ stata una grandeone per tutti. Noi non viviamo una situazione normale, ale ...

Advertising

SkySport : CROTONE-BOLOGNA 2-3 Risultato finale ? ? #Messias (32') ? rig. #Simy (40') ? #Soumaoro (62') ? #Schouten (70') ?… - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Crotone 2-3 Bologna #SSFootball - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - NCN_it : IL #BOLOGNA RIMONTA DUE GOL CONTRO IL #CROTONE: GLI EMILIANI VINCONO 3-2 #SerieA #CrotoneBologna - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Primo tempo da schifo. In altre occasioni avrei spaccato lo spogliatoio': Mihajlovic: 'Primo tempo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Bologna

Commenta per primo Nicola Sansone , attaccante del, parla a Sky Sport dopo la partita vinta con il: 'Quelli che sono in panchina sono molto improntati quando entrano. Professionisti come me, quando entrano, devono fare la differenza'.Commenta per primo Sinisa Mihajlovic commenta così la rimonta del, che da 0 - 2 ha vinto 3 - 2 col: 'Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, poi abbiamo cambiato modulo e giocatori e abbiamo vinto - ha detto l'allenatore rossoblù a SKy - Per quanto ...Il Bologna sotto di due gol nel primo tempo, riprende le redini della partita e batte il Crotone per 3-2 all'Ezio Scida.“Non abbiamo parlato del futuro, non ho voluto nessuna clausola che condizionassero la società sia in chiave salvezza sia in chiave retrocessione.