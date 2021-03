Covid, Alberto Mantovani: "Se va bene ne usciremo a Natale" (Di sabato 20 marzo 2021) “Il British medical journal e Nature danno gli stessi numeri: la variante inglese è più infettiva, ma aumenta anche la mortalità dal 30 al 60 per cento. Oltre a contagiare di più uccide maggiormente e per questo bisogna vaccinare in fretta”. Così Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, in un’intervista a La Stampa. Potrebbe esserci una quarta ondata a causa di nuove varianti, “non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia”, aggiunge Mantovani, “se ci impegneremo il Natale prossimo sarà più normale del passato. L’estate potrebbe essere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno scorso”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) “Il British medical journal e Nature danno gli stessi numeri: la variante inglese è più infettiva, ma aumenta anche la mortalità dal 30 al 60 per cento. Oltre a contagiare di più uccide maggiormente e per questo bisogna vaccinare in fretta”. Così, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, in un’intervista a La Stampa. Potrebbe esserci una quarta ondata a causa di nuove varianti, “non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia”, aggiunge, “se ci impegneremo ilprossimo sarà più normale del passato. L’estate potrebbe essere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno scorso”.

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Alberto Mantovani: 'Se va bene ne usciremo a Natale' - RoccoMariaZito : @Alberto_Cirio ...e ti fa fare anche il sierologico anticorpale per capire il livello di copertura? Perché adesso è… - lavocediasti : Focolaio Covid al carcere di Asti, interviene Camera Penale con il presidente Alberto Avidano - diomededasparta : @Noiconsalvini Cos'ha parlato di Alberto Gerli? L'uomo che la #Lega ha presentato in pompa magna come risolutore al… - vlentina00 : Covid Alberto -