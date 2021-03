Con Dante Andrea del Castagno in mostra a Forlì (Di sabato 20 marzo 2021) Col restauro dell’affresco di Dante Andrea del Castagno torna a far parlare i critici d’arte. Per il settecentenario della morte del poeta l’Opificio delle Pietre dure ha provveduto alla pulitura del dipinto. Una mostra a Forlì presenterà poi gli interventi e l’opera conservata agli Uffizi. Ravenna capitale Dantesca: “A riveder le stelle” Nel ritratto di Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Col restauro dell’affresco dideltorna a far parlare i critici d’arte. Per il settecentenario della morte del poeta l’Opificio delle Pietre dure ha provveduto alla pulitura del dipinto. Unapresenterà poi gli interventi e l’opera conservata agli Uffizi. Ravenna capitalesca: “A riveder le stelle” Nel ritratto di

