Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2021 | Samkova in trionfo | Michela Moioli beffata

(Di sabato 20 marzo 2021) Evaha vinto ladeldi. La ceca si è imposta nella gara conclusiva di Veysonnaz (Svizzera) avendo la meglio suin un palpitante duello finale. La 27enne ha così conquistato la Sfera di Cristallo per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2017 e del 2019., Campionessa Olimpica in carica, si è dovuta accontentare del secondo posto in, distaccata di venti punti dalla rivale. La bergamasca si era presentata in terra elvetica a pari punti con la sua grande avversaria e inseguiva la quartadeldella carriera dopo quelle del 2016, 2018, 2020, ma purtroppo la nostra portacolori non è riuscita a ...