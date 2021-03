Cagliari | Semplici | “Sconfitta ingiusta Classifica difficile | ma dipende solo da noi”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 20 marzo 2021) Lo Spezia passa contro ile inguaia i sardi nella lotta per la salvezza. La formazione di Leonardoresta in zona retrocessione e rischia di perdere il treno buono.caption id="attachment 1109975" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionLE PAROLE DILo stessointerviene ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando anche i presupposti per far male. Poi abbiamo subito gol, facendoci male da soli. Abbiamo anche sprecato due clamorose occasioni. Poi purtroppo abbiamo subito un gol assurdo. La squadra comunque ha dato tutto. Chiaramente non ci possiamo permettere errori gravi in partite del genere. Nel primo tempo avremmo vinto noi, ma i punti veri contano alla fine della gara. Non meritavamo di ...