Astrazeneca, i risultati dei ricercatori tedeschi: "È una reazione immunitaria a provocare le trombosi. È nota, quindi può essere curata" (Di sabato 20 marzo 2021) Una reazione immunitaria che attiva gli anticorpi e quindi innesca la trombosi: secondo i ricercatori dell'Ospedale universitario di Greifswald, è questo il meccanismo che si cela dietro ai rari casi di trombosi cerebrale grave che hanno portato per alcuni giorni alla sospensione del vaccino Astrazeneca. "Possiamo dire che molto, molto raramente qualcuno svilupperà questa complicazione", ha spiegato Andreas Greinacher, il professore a capo del gruppo di lavoro. Secondo i risultati in suo possesso, quindi, è questa la causa dei coaguli di sangue riscontrati in un piccolo numero di destinatari del vaccino sviluppato dai ricercatori dell'università di Oxford. Ma, soprattutto, una volta noto il meccanismo è possibile anche ...

