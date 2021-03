Zona rossa | o è pandemia ed emergenza per tutti alunni -soprattutto i piu fragili – e docenti o è inclusione Lettera

(Di venerdì 19 marzo 2021) Elisa Calò , una docente di sostegno - Ciò che si sta verificando oggi nella maggior parte delle scuole inè la solitudine dei ragazzi con BES: lasciati soli (s'intende ovvaimente con le insegnanti ma senza relazioni tra pari), nonostante le norme e note di chiarimento - ultima la nota n. 662 del 12 marzo - che cita: "...Le istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo aglie agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio diVALUTERANNO di coinvolgere nelle attività in presenza anche altriappartenenti alla stessa sezione o gruppo...." L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - LaStampa : Boom di infetti, riapre il reparto Covid 2: la Valle d’Aosta a un passo dalla zona rossa - xxtenerifesea : RT @sooffione: comunque quarantena 2020>>>>>‘zona rossa’ 2021 :/ - giannuzzoirene : RT @sooffione: comunque quarantena 2020>>>>>‘zona rossa’ 2021 :/ -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

"Il rischio di andare inarancione c'è. I focolai esplosi nei tre comuni inci hanno fatto alzare uno dei 21 indicatori e dunque, poiché fino a Pasqua non esiste lagialla, rischiamo di andare direttamente inarancione. Parliamo di un solo indicatore, ...In Lombardia l'Rt, l'indice di contagio, scende piano piano e passa da 1,30 a 1,13. Ma resta comunque in vigore fino al 29 marzo la, per effetto dell'ordinanza di 15 giorni firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La curva rallenta anche a Milano con l'Rt a 1,11: nel capoluogo lombardo la situazione sembra ...La Campania resta altri 15 giorni in zona rossa Covid. Da lunedì 22 marzo ancora restrizioni per la Regione guidata da Vincenzo De Luca ...La Sardegna è in bilico tra la zona bianca e la zona arancione, ma i dati sembrano non essere particolarmente allarmanti.