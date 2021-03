WhatsApp non funziona: impossibile inviare e ricevere messaggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Perché oggi WhatsApp non funziona? Da diversi minuti nella giornata di oggi, venerdì 19 marzo, moltissimi utenti segnalano problemi con WhatsApp e non solo. Anche l’app di Facebook Messenger sta facendo registrate mal funzionamenti che impediscono agli utenti di inviare e ricevere messaggi. Si può dunque parlare di WhatsApp down ma non solo. Anche Instagram e Facebook – appartenenti allo stesso gruppo – non funzionano. Non è ancora chiara la motivazione del guasto che sta impedendo a milioni di utenti di inviare e ricevere messaggi con le principali app di messaggistica. Sui social è subito partito l’hashtag #WhatsAppdown anche se – per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Perché ogginon? Da diversi minuti nella giornata di oggi, venerdì 19 marzo, moltissimi utenti segnalano problemi cone non solo. Anche l’app di Facebook Messenger sta facendo registrate malmenti che impediscono agli utenti di. Si può dunque parlare didown ma non solo. Anche Instagram e Facebook – appartenenti allo stesso gruppo – nonno. Non è ancora chiara la motivazione del guasto che sta impedendo a milioni di utenti dicon le principali app distica. Sui social è subito partito l’hashtag #down anche se – per il ...

