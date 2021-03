Walmart diventa il più grande fornitore di vaccini negli Stati Uniti. Al via credenziali di vaccinazione digitali con Common Pass (Di sabato 20 marzo 2021) Iniezioni di vaccino Covid-19 disponibili in migliaia di negozi Walmart e Sam’s Club ma non solo, i vaccini saranno associati ad un certificato digitale, il famoso “Common Pass” grazie al quale negli aeroporti, nelle scuole e in altri luoghi potrà presto essere verificato lo stato di vaccinazione utilizzando un’app per il Passaporto sanitario sullo smartphone. proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Iniezioni di vaccino Covid-19 disponibili in migliaia di negozie Sam’s Club ma non solo, isaranno associati ad un certificato digitale, il famoso “” grazie al qualeaeroporti, nelle scuole e in altri luoghi potrà presto essere verificato lo stato diutilizzando un’app per ilaporto sanitario sullo smartphone. proviene da Database Italia.

