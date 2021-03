Uomini e Donne, Natalia Paragoni pubblica il suo primo libro: è bufera (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo Giulia De Lellis, Ludovica Valli e Giulia Salemi, anche Natalia Paragoni ha pubblicato il suo primo libro e ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram. Si chiama “La vita secondo Naty” (chi la segue avrà notato che da tempo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne usa questo hashtag sotto le sue foto social), è pubblicato da Mondadori Electa ed è già disponibile in pre-ordine in tutte le librerie, anche quelle on-line. Stando a quanto rivela la fidanzata di Andrea Zelletta, reduce dal successo al Grande Fratello Vip 5, si tratta del racconto della sua infanzia felice e dell’adolescenza un po’ ribelle, che l’ha portata a essere quella che oggi. Quindi c’è spazio per gli studi da estetista e per il successo a Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo Giulia De Lellis, Ludovica Valli e Giulia Salemi, anchehato il suoe ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram. Si chiama “La vita secondo Naty” (chi la segue avrà notato che da tempo l’ex corteggiatrice diusa questo hashtag sotto le sue foto social), èto da Mondadori Electa ed è già disponibile in pre-ordine in tutte le librerie, anche quelle on-line. Stando a quanto rivela la fidanzata di Andrea Zelletta, reduce dal successo al Grande Fratello Vip 5, si tratta del racconto della sua infanzia felice e dell’adolescenza un po’ ribelle, che l’ha portata a essere quella che oggi. Quindi c’è spazio per gli studi da estetista e per il successo ae ...

Advertising

pdnetwork : Ci attende un periodo di grandi sfide per la ripresa dell'Italia. La nostra squadra, 8 donne e 8 uomini appassion… - poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - pdnetwork : Il segretario @EnricoLetta ha nominato la nuova #segreteriaPd, che sarà composta da 8 donne e 8 uomini. #noicisiamoPd - CharmesBukowski : RT @ilmaloservizio: Nella mia vita ho rischiato di prenderle più dalle altre donne che dagli uomini. Anche se non sembra, sono molto seria… - ilmaloservizio : Nella mia vita ho rischiato di prenderle più dalle altre donne che dagli uomini. Anche se non sembra, sono molto seria. #Proteggiamole -