Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 19/03/21 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ed è proprio quando nel corso della medesima puntata ti ritrovi (mestamente) ad essere completamente d’accordo sia con Gianni Sperti che con Armando Incarnato che capisci che c’è qualcosa che non va. Ma la verità è che se dopo una puntata di Uomini e Donne come quella odierna qualcuno ha ancora il barbaro coraggio di difendere Gemma Galgani vuol dire che ha bisogno di un TSO tanto quanto lei. Perché mo siamo arrivati proprio al patologico, su. E’ davvero FANTASCIENZA che – solo perché dopo la prevedibile cacciata del povero Cataldo Coccoli era rimasta priva di pretendenti fake – pur di ritagliarsi la sua solita puntata monografica la Galgani sia andata a ricontattare uno come Maurizio Giaroni che, calandosi (agilmente, pure…) nei panni di una consumata attrice, aveva contribuito a sputtanare in ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 marzo 2021) Ed è proprio quando nel corso della medesimati ritrovi (mestamente) ad essere completamente d’accordo sia con Gianni Sperti che con Armando Incarnato che capisci che c’è qualcosa che non va. Ma la verità è che se dopo unadicome quella odierna qualcuno ha ancora il barbaro coraggio di difendere Gemma Galgani vuol dire che ha bisogno di un TSO tanto quanto lei. Perché mo siamo arrivati proprio al patologico, su. E’ davvero FANTASCIENZA che – solo perché dopo la prevedibile cacciata del povero Cataldo Coccoli era rimasta priva di pretendenti fake – pur di ritagliarsi la sua solitamonografica la Galgani sia andata a ricontattare uno come Maurizio Giaroni che, calandosi (agilmente, pure…) nei panni di una consumata attrice, aveva contribuito a sputtanare in ...

