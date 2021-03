Un tiktoker sta scavando una buca in giardino: a ogni nuovo follower si fa più profonda (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella noia della zona rossa questo ragazzo italiano ha deciso di intraprendere una sfida bizzarra Se fosse Minecraft troverebbe la lava Leggi su it.mashable (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella noia della zona rossa questo ragazzo italiano ha deciso di intraprendere una sfida bizzarra Se fosse Minecraft troverebbe la lava

Advertising

artheamis : mi ha seguita una tiktoker che mi sta sulle palle ma perché . - STR4NG3V : Sta uscendo la finta tiktoker che è in me - SOVFTKOOK : sta partendo la tiktoker che è in me -