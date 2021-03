Roma, Bernaudo (Li): “Con noi gare per rifiuti, come chiesto dall’Oref” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Il ‘sistema Roma‘, che poi è il sistema degli statalisti di destra, di sinistra, di centro e a 5 stelle che si sono alternati alla guida di Roma Capitale, è fallito. Tutti i servizi attualmente gestiti in house dal Comune vanno messi sul mercato, vanno fatte le gare e in base al merito e alla convenienza dei romani vanno assegnati i servizi. Per quanto riguarda i rifiuti lo ha rilevato perfino l’Oref, l’organo di revisione economica e finanziaria di Roma Capitale. Il sindaco Raggi, in perfetta continuità con chi l’ha preceduta, prima rifinanzia le aziende decotte, sotto il totem che devono ‘restare pubbliche’, poi cambia i dg, poi va in Procura. Un giro vizioso che non serve a nulla. I contratti di servizio con le municipalizzate decotte, a partire da Ama e Atac, vanno chiusi, va riassorbito il personale necessario e vanno fatte le gare. Sia chiaro, tutti i romani devono sapere che noi siamo l’unica forza politica e io sono l’unico candidato sindaco di Roma che ha le liberalizzazioni di tutti i servizi come punto qualificante del programma“. Lo afferma Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Il ‘sistema Roma‘, che poi è il sistema degli statalisti di destra, di sinistra, di centro e a 5 stelle che si sono alternati alla guida di Roma Capitale, è fallito. Tutti i servizi attualmente gestiti in house dal Comune vanno messi sul mercato, vanno fatte le gare e in base al merito e alla convenienza dei romani vanno assegnati i servizi. Per quanto riguarda i rifiuti lo ha rilevato perfino l’Oref, l’organo di revisione economica e finanziaria di Roma Capitale. Il sindaco Raggi, in perfetta continuità con chi l’ha preceduta, prima rifinanzia le aziende decotte, sotto il totem che devono ‘restare pubbliche’, poi cambia i dg, poi va in Procura. Un giro vizioso che non serve a nulla. I contratti di servizio con le municipalizzate decotte, a partire da Ama e Atac, vanno chiusi, va riassorbito il personale necessario e vanno fatte le gare. Sia chiaro, tutti i romani devono sapere che noi siamo l’unica forza politica e io sono l’unico candidato sindaco di Roma che ha le liberalizzazioni di tutti i servizi come punto qualificante del programma“. Lo afferma Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma.

Advertising

LiberistiItalia : Elezioni Roma, Bernaudo vuole un centrodestra liberale: 'Gualtieri come Raggi' - - AndreaBernaudo : Elezioni Roma, Bernaudo vuole un centrodestra liberale: 'Gualtieri come Raggi' - - Notiziedi_it : Bernaudo: “Gualtieri candidato a Roma? Continua il sistema Raggi” - affariroma : A Roma #Salvini #Meloni e #Berlusconi sceglieranno la discontinuità o la continuità? Ai posteri... - Affaritaliani : Bernaudo: 'Gualtieri? E' come la Raggi' 'Il centrodestra scelga la discontinuità' -