Risveglio traumatico per Ilary Blasi | la brutta notizia è appena arrivata

(Di venerdì 19 marzo 2021) Grande successo per Carosello Carosone. Il film per la Tv dedicato alla vita di Renato Carosone andato in onda su Rai1 porta a casa un risultato di ascolti importante con 5.518.000 milioni di telespettatori davanti alla Tv, corrispondenti al 22.9% di share. Eduardo Scarpetta (qui l'intervista all'attore) convince nel ruolo del grande musicista partenopeo, dando seguito al momento d'oro dei prodotti originali di Rai1 in questo 2021, tra fiction e film per la Tv, consolidando il successo nella serata del giovedì e confermando anche il grande riscontro di pubblico dei biopic musicali, come era successo giorni fa per il film ispirato alla storia di Nada, La bambina che non voleva cantare. Calo netto dell'Isola dei Famosi, pesa il cambio di giorno Importante, invece, il calo dell'Isola dei Famosi su Canale 5. Il reality condotto da, in ...