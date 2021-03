'Noi camionisti con più di 68 anni vogliamo continuare a guidare. Siamo più sicuri di molti' (Di venerdì 19 marzo 2021) Abbiamo superato i 68 anni di età ma chiediamo la possibilità di poter continuare a guidare i nostri camion come del resto fanno molti camionisti stranieri che viaggiano sulle nostre strade. A fare ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Abbiamo superato i 68di età ma chiediamo la possibilità di poteri nostri camion come del resto fannostranieri che viaggiano sulle nostre strade. A fare ...

