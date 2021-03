L’ultimo sacrificio di Padre Fernando, salva donna e bimbo dal fiume e muore a 38 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultimo sacrificio di Padre Fernando, salva donna e bimbo dal fiume. “Il suo motto sacerdotale era ‘Il Buon Pastore ha dato la sua vita per le sue pecore’ e così lui ha dato la sua vita, per salvare altre vite” hanno scritto dalla diocesi brasiliana dove il sacerdote esercitava il suo ministero. Il prete è riuscito a salvare il bambino e la signora ma quando anche lui è stato soccorso e trascinato a riva da altri era ormai in gravi condizioni ed è deceduto in ospedale. “Il buon pastore depone la sua vita per le pecore” così la diocesi di Caruaru ha annunciato la tragica morte di Padre Fernando de Lima Silva, sacerdote brasiliano di 38 anni deceduto nello scorso ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 marzo 2021)didal. “Il suo motto sacerdotale era ‘Il Buon Pastore ha dato la sua vita per le sue pecore’ e così lui ha dato la sua vita, perre altre vite” hanno scritto dalla diocesi brasiliana dove il sacerdote esercitava il suo ministero. Il prete è riuscito are il bambino e la signora ma quando anche lui è stato soccorso e trascinato a riva da altri era ormai in gravi condizioni ed è deceduto in ospedale. “Il buon pastore depone la sua vita per le pecore” così la diocesi di Caruaru ha annunciato la tragica morte dide Lima Silva, sacerdote brasiliano di 38deceduto nello scorso ...

