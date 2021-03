LIVE Sci alpino, Team Event Lenzerheide in DIRETTA: vittoria per la Norvegia. Italia eliminata ai quarti (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 13.05: Domani le Finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide proseguiranno con lo slalom femminile ed il gigante maschile. 13.04: Italia eliminata ai quarti dalla Germania, ma prova comunque ottima degli azzurri, che avevano chiuso sul 2-2 contro i tedeschi grazie alle vittorie di De Aliprandini e dell’esordiente Mathiou. 13.03: La Norvegia trascinata da uno strepitoso Nestvold-Haugen ha chiuso al primo posto, battendo in finale la Germania (2-2 e decisiva la somma tempi). Terzo posto per l’Austria. 13.02: VINCE LA Norvegia! Schmid ha battuto Foss-Solevaag, ma con un tempo più alto di quello necessario. 13.00: Lysdahl domina la sua run e la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.05: Domani le Finali di Coppa del Mondo diproseguiranno con lo slalom femminile ed il gigante maschile. 13.04:aidalla Germania, ma prova comunque ottima degli azzurri, che avevano chiuso sul 2-2 contro i tedeschi grazie alle vittorie di De Aliprandini e dell’esordiente Mathiou. 13.03: Latrascinata da uno strepitoso Nestvold-Haugen ha chiuso al primo posto, battendo in finale la Germania (2-2 e decisiva la somma tempi). Terzo posto per l’Austria. 13.02: VINCE LA! Schmid ha battuto Foss-Solevaag, ma con un tempo più alto di quello necessario. 13.00: Lysdahl domina la sua run e la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Lenzerheide in DIRETTA: l’Italia lotta ma viene eliminata dalla Germania - #alpino… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del team event Finali #Lenzerheide 2021 #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Lenzerheide in DIRETTA: subito Italia-Germania - #alpino #Event #Lenzerheide #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Lenzerheide in DIRETTA: per l'Italia debutta la giovane Sophie Mathiou - infoitsport : LIVE Sci alpino, team event Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: inizio ore 12.00 -