Israele | quarto voto in due anni ma potrebbe servirne un quinto

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 marzo 2021) È la quarta volta cheva alle urne negli ultimi due. E come le altre tre, ci sono tre elementi a caratterizzare la campagna elettorale che porterà il Paese almartedì: il rischio di un stallo, il tutti contro Benjamin Netanyahu e le grane giudiziarie del primo ministro a processo per corruzione. LA CRISI DI GOVERNO Come raccontato su Formiche.net, il governo di coalizione è saltato sulla legge di bilancio, con la rottura (dopo soli sette mesi) del patto fra rivali – il primo ministro Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz – per superare lo stallo e dare allo Stato ebraico un esecutivo in tempi di coronavirus. GLI ULTIMI SONDAGGI Secondo un sondaggio condotto per il quotidiano Israel Hayom e la televisione i24 il blocco guidato da Netanyahu (il cui partito, il Likud, sarebbe ancora il primo nel Paese) ...