Instagram e whatsapp bloccati: non funzionano piu. Che succede (Di venerdì 19 marzo 2021) Instagram e whatsapp bloccati, malfunzionamenti sul popolare social network e sulla app di messaggistica: cosa succede Utenti in panico per il blocco di Instagram e whatsapp. Da alcuni minuti, infatti, sia il popolare social network che la app di messaggistica non stanno funzionando regolarmente. Il sito di Instagram e la app sui cellulari di Instagram L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - danielelombardi : Il segno dei tempi: volevo scrivere a degli amici che Instagram è down ma mi accorgo che anche whatsapp è down. Ho… - e_li_sir : RT @StefanoGuerrera: mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh -