Ibra part - time | Pogba fa fuori un buon Milan

Advertising

DavidBasco86 : Siamo a fine marzo,la rosa la conosciamo. Secondo me con rinnovi e riscatti la squadra è buona, serve un Greenwood… - carmenfu_ : RT @DavidBasco86: Nulla da criticare,chi corre e suda si applaude, atteggiamento pure giusto dei nostri MA RAGAZZI, IN AVANTI LIMITI TECNI… - DavidBasco86 : Nulla da criticare,chi corre e suda si applaude, atteggiamento pure giusto dei nostri MA RAGAZZI, IN AVANTI LIMITI… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra part

Quotidiano.net

di Giulio Mola Fuori ma a testa alta. E con qualche rimpianto. Si ferma nella fredda e spettrale notte di San Siro la corsa del Milan in Europa League: ai quarti va il più cinico Manchester United, ..., 39, who was recently involved in an allegedly racist spat with Inter striker Romelu Lukaku, ... Because I was aof my community at one point and saw the things that was going on and I know ...Rossoneri decimati: Zlatan va vicinissimo al gol, il francese non perdona. Il Manchester United passa a San Siro ed elimina Pioli ...