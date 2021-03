Graduatorie Ata 2021, domande al via dal 22 marzo al 22 aprile: chi partecipa e come funziona (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ vicino l’aggiornamento e la riapertura delle Graduatorie Ata di terza fascia di circolo o Istituto, valide per supplenze negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La nota ministeriale 18 marzo e il decreto 3 marzo confermano il 22 marzo come data di inizio della raccolta delle candidature. Ci sarà tempo un mese per l’iscrizione: il termine è fissato al 22 aprile. Il decreto, come anticipato da Orizzontescuola.it, verrà pubblicato nella giornata del 19 marzo sul sito del Ministero, degli Uffici Scolastici Regionali, degli Uffici degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. Il concorso per l’accesso ai ruoli è per soli titoli e le domande di partecipazione dovranno essere ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ vicino l’aggiornamento e la riapertura delleAta di terza fascia di circolo o Istituto, valide per supplenze negli anni scolastici/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La nota ministeriale 18e il decreto 3confermano il 22data di inizio della raccolta delle candidature. Ci sarà tempo un mese per l’iscrizione: il termine è fissato al 22. Il decreto,anticipato da Orizzontescuola.it, verrà pubblicato nella giornata del 19sul sito del Ministero, degli Uffici Scolastici Regionali, degli Uffici degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. Il concorso per l’accesso ai ruoli è per soli titoli e ledizione dovranno essere ...

