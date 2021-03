Fedez, il VIDEO per il compleanno di Leone commuove tutti… e Chiara! (Di venerdì 19 marzo 2021) Fedez, il VIDEO per il compleanno di Leo commuove tutti… e Chiara! I due oggi festeggiano il loro bambino che compie gli anni e che non poteva fare regalo più bello al suo papà per questo giorno così speciale TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi Leone L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021), ilper ildi LeoI due oggi festeggiano il loro bambino che compie gli anni e che non poteva fare regalo più bello al suo papà per questo giorno così speciale TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei FamosiL'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Fedez : Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio miglior… - francescacheeks : Di quei giorni ricordo le sveglie presto, le attese nei camerini, le sedute incelofanate. Ma soprattutto la felicit… - rtl1025 : ?? Un duetto che ci ha fatto sognare: @Fedez e @francescacheeks cantano #Tuttoèmagnifico nella #suite1025 ??… - _sophtomlinson : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… - andreagarma : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… -