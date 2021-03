Elisabetta Gregoraci al compleanno del figlio è protagonista di un siparietto comico involontario

(Di venerdì 19 marzo 2021)e Flavio Briatore, nonostante siano separati, sono in ottimi rapporti e proprio in occasione dell’undicesimodelNathan Falco, i due hanno dato una piccola festa casalinga per celebrare la ricorrenza insieme a qualche amico e qualche affetto. “Con te ho capito cos’è l’amore” ha scritto su Instagram la, che ha organizzato insieme a Briatore una festa a tema Milan, la squadra di calcio di cui Nathan è tifoso, con tanto di torta con numero 11, quello di Ibra. Ed è proprio durante lo spegnimento delle candeline chesi rende(involontariamente) di un: dalla troppa potenza del soffio, le candeline, oltre ad essersi spente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Nathan Falco Briatore, un compleanno festeggiato alla grande. Pochi, ma buoni. E ovviamente non potevano mancare papà Flavio Briatore e mammaal party casalingo in tema Milan. Il primo e unico figlio dell'imprenditore e della conduttrice e showgirl calabrese ha spento 11 candeline giovedì 18 marzo 2021. E dopo gli ...Flavio Briatore eddi nuovo insieme. Questa volta si sono ritrovati a Montecarlo per il compleanno del figlio comune Nathan Falco che ha compiuto 11 anni. Quando si tratta del figlio mettono sempre ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore erano insieme per la festa di compleanno del figlio Nathan Falco. E le foto fanno il pieno di like ...La super coppia del GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ha fatto chiarezza sulla possibile partecipazione a Temptation Island ...