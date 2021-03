Draghi: "Alle imprese tre quarti dei 32 miliardi dello scostamento" (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo decreto è una risposta significativa molto consistente Alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate e ai lavoratori. È una risposta parziale ma è il massimo che abbiamo potuto fare in questo momento”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “L’obiettivo è dare quanto più soldi possibile e più velocemente possibile”, aggiunge. “Alle imprese sono destinati i tre quarti dei 32 miliardi dello scostamento. È una risposta parziale lo abbiamo già detto, faremo un nuovo scostamento con il Def”. Capisaldi del decreto sono il sostegno Alle imprese, al lavoro e aiuto contro la povertà. Una operazione da 32 miliardi che è ancora parziale e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo decreto è una risposta significativa molto consistentepovertà, al bisogno che hanno ledi essere aiutate e ai lavoratori. È una risposta parziale ma è il massimo che abbiamo potuto fare in questo momento”. Lo dice il premier Marioin conferenza stampa. “L’obiettivo è dare quanto più soldi possibile e più velocemente possibile”, aggiunge. “sono destinati i tredei 32. È una risposta parziale lo abbiamo già detto, faremo un nuovocon il Def”. Capisaldi del decreto sono il sostegno, al lavoro e aiuto contro la povertà. Una operazione da 32che è ancora parziale e ...

