Dl Sostegni | Anir | ristorazione collettiva esclusa | fino a 100mila lavoratori a rischio

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Labitalia) - “Alla vigila del nuovo decreto sostegno prendiamo atto che laè il comparto economico su cui peserà maggiormente la crisi, anche dopo il covid, senza aver ricevuto nessuna misura di ristoro o sostegno efficace e coerente da parte del Governo. Si apra al più presto un tavolo nazionale per scongiurare il collasso, ormai certo delle imprese che gestiscono mense presso gli uffici pubblici, aziende, scuole, caserme, ospedali, e che per effetto del covid hanno visto stravolto il servizio e i costi per l'esecuzione degli appalti”. Lo dichiara Massimiliano Fabbro, presidente di-Confindustria (Associazione nazionale imprese di). “Senza timore di smentita- dice Fabbro- possiamo dire di non essere stati ascoltati e di non aver ...

Advertising

HorecaNewsit : ANIR-Confindustria denuncia: Ristorazione Collettiva ancora esclusa dal DL Sostegni - HorecaNewsit : ANIR-Confindustria denuncia: Ristorazione Collettiva ancora esclusa dal DL Sostegni -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Anir

Il Tempo

...- conclude Fabbro -Confindustria celebrerà una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati per spiegare alle istituzioni e all'opinione pubblica la propria posizione in tema die ......- conclude Fabbro -Confindustria celebrerà una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati per spiegare alle istituzioni e all'opinione pubblica la propria posizione in tema die ...Massimiliano Fabbro, presidente ANIR-Confindustria ha rilasciato una dichiarazione per chiedere aiuti concreti per la ristorazione collettiva ...