DAMS può essere una candidata al titolo di F2?

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il numero uno di, François Sicard, ha dichiarato dipieno di aspettative per il campionato di F2 del 2021. Il team francese è in cerca di riscatto dopo una stagione difficile che li ha visti scendere all’ottavo posto, dopo aver ottenuto ila squadre nel 2019. Con la nuova line-up formata da Marcus Armstrong e Roy Nissany, Sicard proverà a risalire e adtra i favoriti per la vittoria finale. Sicard epronti per la stagione 2021 di F2 Il team francese, guidato da François Sicard, punta a fare meglio della scorsa stagione con la nuova line-up formata da Marcus Armstrong e Roy Nissany. Nel 2019 hanno potuto festeggiare ila squadre con ben 418 punti totalizzati, piazzandosi davanti a UNI-Virtuosi (347) e ART Grand Prix ...