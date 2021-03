Covid, Berlusconi “Accelerare con i vaccini” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Con i vaccini si intravede finalmente la speranza di vincere questa lunga guerra, che è già costata un alto prezzo in vite umane e ha generato una crisi economica senza precedenti in tempo di pace. Dobbiamo procedere con le somministrazioni nel tempo più breve. Ogni giorno perso sono altre vite umane sacrificate”. Lo dice in un videomessaggio il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) “Con isi intravede finalmente la speranza di vincere questa lunga guerra, che è già costata un alto prezzo in vite umane e ha generato una crisi economica senza precedenti in tempo di pace. Dobbiamo procedere con le somministrazioni nel tempo più breve. Ogni giorno perso sono altre vite umane sacrificate”. Lo dice in un videomessaggio il presidente di Forza Italia, Silvio. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

