Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa: 314 vittime accertate, coinvolti cardinali e vescovi (Di venerdì 19 marzo 2021) Colonia, scandalo abusi sessuali nella chiesa. Sono 314 le vittime degli abusi sessuali avvenuti negli anni scorsi nell'arcivescovado di Colonia, in Germania, stando al rapporto dell'inchiesta presentato stamattina in conferenza stampa dal penalista Bjorn Gercke e dal cardinale Rainer Maria Woelki. Le violenze sono state commesse tra il 1975 e il 2018. Sono 202 i responsabili e 314 le vittime degli abusi sessuali avvenuti negli anni scorsi nell'arcivescovado di Colonia, in Germania, stando al rapporto dell'inchiesta presentato stamattina in conferenza stampa dal penalista Bjorn Gercke, relativa agli atti della chiesa degli anni

