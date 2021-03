Borse europee in rosso nel giorno delle quattro streghe. A Milano giù Bper e Tim (Di venerdì 19 marzo 2021) Scadono i future e le opzioni su indici e azioni. Una montagna di derivati che potrebbe far aumentare la volatilità. Spread in leggero rialzo in area 96 punti, recupera il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) Scadono i future e le opzioni su indici e azioni. Una montagna di derivati che potrebbe far aumentare la volatilità. Spread in leggero rialzo in area 96 punti, recupera il petrolio

Borse europee in rosso nel giorno delle quattro streghe. A Milano giù Bper e Tim Spread in leggero rialzo in area 96 punti, recupera il petrolio Prima parte di seduta in calo per le Borse europee nel giorno delle quattro streghe, la scadenza di future e opzioni su indici e azioni.

Borse in frenata Partenza in calo per le borse europee dopo la frenata di Wall Street col Nasdaq in calo del 3%. Pesano gli aumenti dei rendimenti dei decennali Usa, al max degli ultimi 14 mesi. Milano ora pe5rde lo 0,75%, Londra - 0,85%, ...

Borse europee in calo nel giorno delle quattro streghe Il Sole 24 ORE Piazza Affari e Borse europee previste aprire in territorio negativo. I temi da seguire oggi Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero aprire quest'ultima seduta della settimana in territorio negativo, prendendosi una pausa di riflessione dopo i recenti guadagni. Ieri l'indice Ft ...

Borsa: Europa in calo, Londra -1%, pesano titoli energia Si apre in ribasso la giornata dei mercati azionari. Debole Londra a quota 6.709 (-1,04%), giù Francoforte a -0,53%, Parigi -0,69% e Milano che recupera leggermente a -0,7 per cento. (ANSA) ...

Prima parte di seduta in calo per le Borse europee nel giorno delle quattro streghe, la scadenza di future e opzioni su indici e azioni. Partenza in calo per le Borse europee dopo la frenata di Wall Street col Nasdaq in calo del 3%. Pesano gli aumenti dei rendimenti dei decennali Usa, al max degli ultimi 14 mesi. Milano ora perde lo 0,75%, Londra -0,85%, Francoforte -0,53%, Parigi -0,69%. Si apre in ribasso la giornata dei mercati azionari. Debole Londra a quota 6.709 (-1,04%), giù Francoforte a -0,53%, Parigi -0,69% e Milano che recupera leggermente a -0,7 per cento.