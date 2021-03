Bonus partite IVA 2021 e novità DL Sostegni: contributi a fondo perduto su 5 fasce, fino a 3mila euro per autonomi (Di venerdì 19 marzo 2021) I nuovi Bonus partite IVA 2021 e i contributi a fondo perduto per autonomi o partite iva sono in via di approvazione. Nelle prossime ore è attesa infatti la firma definitiva del Premier Mario Draghi su un pacchetto di misure che dovrà coinvolgere circa 800mila professionisti e piccoli imprenditori insieme a 3 milioni di PMI. Secondo le informazioni emerse nelle scorse settimane, l’esecutivo punta a garantire misure di sostegno per una platea molto vasta di operatori. D’altra parte, la crisi dettata dal coronavirus continua a pesare fortemente sul tessuto economico e sociale italiano. Il ventaglio dei nuovi provvedimenti di sostegno punta a offrire indennità fino a 1000 euro per le persone fisiche, mentre le ... Leggi su notizieora (Di venerdì 19 marzo 2021) I nuoviIVAe iperiva sono in via di approvazione. Nelle prossime ore è attesa infatti la firma definitiva del Premier Mario Draghi su un pacchetto di misure che dovrà coinvolgere circa 800mila professionisti e piccoli imprenditori insieme a 3 milioni di PMI. Secondo le informazioni emerse nelle scorse settimane, l’esecutivo punta a garantire misure di sostegno per una platea molto vasta di operatori. D’altra parte, la crisi dettata dal coronavirus continua a pesare fortemente sul tessuto economico e sociale italiano. Il ventaglio dei nuovi provvedimenti di sostegno punta a offrire indennitàa 1000per le persone fisiche, mentre le ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Ristori, il Lazio anticipa il Governo: 10 milioni alle Partite Iva. A chi spettano ?? - kl_gifs : @lo_scafo Esatto, poi non riescono nemmeno a capire che per piazzarsi in Champions bisogna continuare a vincere (co… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Decreto Sostegni, 3000 euro di bonus per partite Iva e professionisti: come ottenerli #economia… - newsfinanza : Decreto Sostegni, 3000 euro di bonus per partite Iva e professionisti: come ottenerli - salernonotizie : Decreto Sostegni, bonus di 3.000 euro per partite Iva e professionisti -