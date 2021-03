Astrazeneca non fa paura. Viaggio fra l'esercito di chi ha fiducia nel vaccino (Di venerdì 19 marzo 2021) Un signore, categoria over 70, su una sediolina pieghevole aspetta il vaccino Astrazeneca anti-Covid rispettando la lunghissima fila che circonda la Nuvola di Fuksas, zona Eur di Roma: “Mi sono portato lo sgabello perché sono stato operato da poco alla colonna vertebrale”. paura di Astrazeneca? “Io sono stato uno di quei bambini che aveva amichetti con i ferri nelle gambe per la poliomielite. Poi, quando è arrivato il vaccino, queste scene non le ho viste più. Quindi? Se non ci fidiamo della scienza di chi ci dobbiamo fidare?”. E Roberto Gaglio si alza, richiude la sua sediolina, fa qualche passo e si riaccomoda pochi metri più in là in mezzo a questo esercito di fiduciosi che sta ben attento alle distanze di sicurezza e che talvolta utilizza anche la doppia mascherina. “Possono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Un signore, categoria over 70, su una sediolina pieghevole aspetta ilanti-Covid rispettando la lunghissima fila che circonda la Nuvola di Fuksas, zona Eur di Roma: “Mi sono portato lo sgabello perché sono stato operato da poco alla colonna vertebrale”.di? “Io sono stato uno di quei bambini che aveva amichetti con i ferri nelle gambe per la poliomielite. Poi, quando è arrivato il, queste scene non le ho viste più. Quindi? Se non ci fidiamo della scienza di chi ci dobbiamo fidare?”. E Roberto Gaglio si alza, richiude la sua sediolina, fa qualche passo e si riaccomoda pochi metri più in là in mezzo a questodi fiduciosi che sta ben attento alle distanze di sicurezza e che talvolta utilizza anche la doppia mascherina. “Possono ...

