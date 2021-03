Astrazeneca | dopo ok Aifa all’Irbm Pomezia vaccino ai dipendenti per dare l’esempio

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – Doppio via libera alla ripresa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca, sospeso in via temporanea e precauzionale in diversi Paesi europei, tra cui in Italia. E’ il risultato del pronunciamento prima dell’Ema, avvenuto ieri e a seguire l’ok di poche ore fa da parte dell’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco. L’Ema ha fatto sapere perciò che “non ci sono evidenze di un’associazione ad un aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici. E che peraltro l’agenzia europea fa sapere che cambierà il foglietto illustrativo”. Tanto che la campagna vaccinale con il siero di Astrazeneca è ripresa nel nostro Paese a partire dalle ore 15.

I cugini d'Oltralpe per ora non vaccineranno congli under 55, mentre in Finlandia il ... Il Nasdaq rimbalza (+0,88%) e lo S&P500un avvio incerto si muove in territorio positivo, ma ......gli operatori anche se il nuovo via libera dell'Ema al vaccinoha in parte rasserenato il clima. I rendimenti dei Treasury americani si mantengono sui massimi da oltre un annoessere ...Poche le persone che hanno manifestato preoccupazione dopo lo stop dei giorni scorsi ... “Sono tranquillissima – dice Maura Barghini-, avrei fatto il vaccino AstraZeneca anche quando parlavano di ...Al momento, "non è stato stabilito un nesso causale" tra il vaccino AstraZeneca contro Covid-19 e i casi di tromboembolia e trombocitopenia. Questa la conclusione del Comitato di esperti Oms sulla sic ...