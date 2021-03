Angelina Jolie fa l’ape regina. Api in via di estinzione, umanità in pericolo (Di venerdì 19 marzo 2021) Senza le api, l’umanità si estingue. Vabè, questa è la versione dei catastrofisti. “Se le api sparissero, il genere umano si estinguerebbe in 4 anni”. Non è certo se la frase l’abbia pronunciata Albert Einstein ma certamente è l’emblema del pericolo concreto che l’umanità sta correndo. Angelina Jolie, l’attrice più glam di Hollywood, una tribù di figli, suoi e adottati, un divorzio complicato da Brad Pitt con strascichi di accuse infamanti, doppia mastectomia al seno in chiave preventiva, non si risparmia in nulla. Le cause umanitarie sono sempre nella sua agenda. Adesso Angelina, Musa di Guerlain, scende in campo con un nuovo progetto. Lei non fa pubblicità e basta. Lei ci mette la faccia (e anche il cuore), lo sponsor ci mette il portafoglio. Ma a una sola condizione che sia sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Senza le api, l’si estingue. Vabè, questa è la versione dei catastrofisti. “Se le api sparissero, il genere umano si estinguerebbe in 4 anni”. Non è certo se la frase l’abbia pronunciata Albert Einstein ma certamente è l’emblema delconcreto che l’sta correndo., l’attrice più glam di Hollywood, una tribù di figli, suoi e adottati, un divorzio complicato da Brad Pitt con strascichi di accuse infamanti, doppia mastectomia al seno in chiave preventiva, non si risparmia in nulla. Le cause umanitarie sono sempre nella sua agenda. Adesso, Musa di Guerlain, scende in campo con un nuovo progetto. Lei non fa pubblicità e basta. Lei ci mette la faccia (e anche il cuore), lo sponsor ci mette il portafoglio. Ma a una sola condizione che sia sempre ...

