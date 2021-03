Anas: pubblicato bando per assegnare 100 case cantoniere (Di venerdì 19 marzo 2021) Anas continua il suo impegno di valorizzazione e riutilizzo del proprio patrimonio immobiliare pubblicando oggi sulla Gazzetta ufficiale un bando per l'assegnazione di 100 case cantoniere dislocate su tutto il territorio nazionale. 'Questa operazione - spiega l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini - si ... Leggi su borsaitaliana (Di venerdì 19 marzo 2021)continua il suo impegno di valorizzazione e riutilizzo del proprio patrimonio immobiliare pubblicando oggi sulla Gazzetta ufficiale unper l'assegnazione di 100dislocate su tutto il territorio nazionale. 'Questa operazione - spiega l'amministratore delegato di, Massimo Simonini - si ...

