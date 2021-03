Anas | in Toscana sette case cantoniere disponibili alla concessione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anas Toscana

Nove da Firenze

... dell'accessibilità e della fruizione degli immobili di proprietà. Attraverso il recupero di ... seguita da Lombardia (12), Abruzzo (10),e Lazio (entrambe 7). A quota 5 si attestano Puglia,...In questa iniziativa non ci sono solo gli agricoltori, ma anche ', comuni, Rete ferroviaria, ... dove in un vivaio è stato trovato un focolaio di Xylella: 'Il batterio ora c'è anche in, ...“Questa operazione - spiega l’Amministratore Delegato di Anas, Massimo Simonini - si inserisce nell’ottica della riqualificazione, dell’accessibilità e della fruizione degli immobili di proprietà Anas ...Sarebbe invece un’occasione da cogliere per dare alla Toscana impianti necessari e strategici ... In questo senso vanno le proposte dei ministeri e delle grandi agenzie di spesa nazionali (Anas, ...