Vittime del Covid, Maria De Filippi oggi non va in onda: ecco perché niente "Uomini e Donne" e "Amici" (Di giovedì 18 marzo 2021) Stop ai programmi di Maria De Filippi per l'intera giornata di giovedì 18 marzo 2021. Il motivo? È la Giornata Nazionale per le Vittime del Covid. Essendo "Uomini e Donne" e "Amici" già registrati, non vi è la possibilità di inserire uno spazio commemorativo. Il blog di Davide Maggio fa sapere che è stata "rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di realizzare un cappello per le puntate già pronte, Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi, ndr) ha così deciso di non andare in onda". Saltano dunque la puntata di "Uomini e Donne" prevista alle 14:45 su Canale 5 e il daytime di "Amici" alle 16:10. Al loro posto Canale 5 trasmetterà una doppia puntata ...

