Uomini e Donne e Amici, perché lo stop ai programmi di Maria De Filippi giovedì 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche oggi Uomini e Donne e Amici oggi non andranno in onda. Nessuna nuova puntata di Uomini e Donne e non ci sarà il daytime di Amici 20; una decisione trapelata negli ultimi giorni e ufficializzata ieri dalla redazione stessa. Nella serata di ieri infatti hanno diffuso attraverso i canali social un comunicato in cui si avvisava il pubblico della pausa dei programmi per giovedì 18 marzo. La scelta di non andare in onda è arrivata in occasione della prima giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid-19. Come sapete il 18 marzo è il giorno scelto per ricordare le persone che hanno perso la vita durante la pandemia. Un anno fa infatti l’Italia intera si è fermata davanti alle terribili immagini degli autocarri ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche oggioggi non andranno in onda. Nessuna nuova puntata die non ci sarà il daytime di20; una decisione trapelata negli ultimi giorni e ufficializzata ieri dalla redazione stessa. Nella serata di ieri infatti hanno diffuso attraverso i canali social un comunicato in cui si avvisava il pubblico della pausa deiper18. La scelta di non andare in onda è arrivata in occasione della prima giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid-19. Come sapete il 18è il giorno scelto per ricordare le persone che hanno perso la vita durante la pandemia. Un anno fa infatti l’Italia intera si è fermata davanti alle terribili immagini degli autocarri ...

