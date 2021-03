Un vestito nero è sempre una buona idea

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dire passepartout, nella moda, è un po’ come dire «abito nero». Perché non c’è nulla di più duttile, rassicurante, classico e, appunto, buono per (quasi) tutte le occasioni come un semplice (non necessariamente little) black dress. Semplice, o con una marcia in più. Che si tratti di un dettaglio, un tessuto, una scollatura, un drappeggio. Senza uscire dalla traiettoria dell’eleganza più incontestabile, sono molte le piccole varianti che possono trasformare un abito nero qualsiasi in un abito nero speciale che non si vede improvvisamente l’ora di avere nel proprio guardaroba. Audrey Hepburn in una foto promozionale di Colazione da Tiffany. Foto Getty.