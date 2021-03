Sud, Carfagna: “Metà dei fondi Ue per strade e porti” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna, ha dichiarato: “Il Sud ha un’occasione storica, grazie allo stanziamento di 150 miliardi di fondi europei”. ROMA – Mara Carfagna, da poche settimane Ministro per il Mezzogiorno, punta con decisione alla pioggia di fondi comunitari in arrivo. “Occasione irripetibile per il Sud” Il membro del Governo Draghi ha dichiarato: “Il Sud Italia ha davvero un’occasione storica e irripetibile, perché verranno stanziati fondi europei per un ammontare di circa 150 miliardi di euro. Solo per quel che riguarda opere ferroviarie, manutenzione stradale e porti, il Meridione riceverà investimenti pari al 50% del totale. Serve un sostegno al reddito per passare da un Sud assistito a motore dello ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il ministro per il Mezzogiorno, Mara, ha dichiarato: “Il Sud ha un’occasione storica, grazie allo stanziamento di 150 miliardi dieuropei”. ROMA – Mara, da poche settimane Ministro per il Mezzogiorno, punta con decisione alla pioggia dicomunitari in arrivo. “Occasione irripetibile per il Sud” Il membro del Governo Draghi ha dichiarato: “Il Sud Italia ha davvero un’occasione storica e irripetibile, perché verranno stanziatieuropei per un ammontare di circa 150 miliardi di euro. Solo per quel che riguarda opere ferroviarie, manutenzione stradale e, il Meridione riceverà investimenti pari al 50% del totale. Serve un sostegno al reddito per passare da un Sud assistito a motore dello ...

