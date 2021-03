Shakhtar-Roma 1-2: doppietta di Mayoral e giallorossi ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) Shakhtar-Roma 1-2. Allo Stadio Olimpico di Kiev i giallorossi, dopo il 3 a 0 dell’andata, si impongono sullo Shakhtar per 2 a 1, grazie alla doppietta di Borja Mayoral. La Roma vola così ai quarti di finale di Europa League. Cos’è successo nel primo tempo? Castro opta per Trubin tra i pali e difesa a 4 composta da Dodo, Vitao, Kryvstov e Matviyenko. A centrocampo spazio a Alan Patrick, Marcos Antonio e Maycon, mentre in attacco agiscono Tete, Junior Moraes e Solomon. Fonseca schiera titolare dal primo minuto Kumbulla, con Mancini, così come Pellegrini, in panchina. In mezzo al campo Diawara e Villar, mentre ai lato ci sono Karsdorp e Spinazzola. In attacco Pedro e Carles Perez a supporto dell’unica punta Borja Mayoral. I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021)1-2. Allo Stadio Olimpico di Kiev i, dopo il 3 a 0 dell’andata, si impongono sulloper 2 a 1, grazie alladi Borja. Lavola così aidi finale di Europa League. Cos’è successo nel primo tempo? Castro opta per Trubin tra i pali e difesa a 4 composta da Dodo, Vitao, Kryvstov e Matviyenko. A centrocampo spazio a Alan Patrick, Marcos Antonio e Maycon, mentre in attacco agiscono Tete, Junior Moraes e Solomon. Fonseca schiera titolare dal primo minuto Kumbulla, con Mancini, così come Pellegrini, in panchina. In mezzo al campo Diawara e Villar, mentre ai lato ci sono Karsdorp e Spinazzola. In attacco Pedro e Carles Perez a supporto dell’unica punta Borja. I ...

