Serie C, Palermo in chiaro per le prossime due gare: ecco dove vederle in diretta tv e streaming (Di giovedì 18 marzo 2021) Saranno visibile in chiaro le prossime due gare del Palermo, impegnato contro il Monopoli sabato 20 marzo e contro il Foggia lunedì 29 marzo.Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta in chiaro sulla Rai, e visibili in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre). Sarà possibile inoltre potere guardare le due gare in live streaming su internet, collegandosi al sito di "Raisport", attraverso il servizio Raiplay e sull'app della Rai, oltre ovviamente il canale streaming di Eleven Sports. Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Saranno visibile inleduedel, impegnato contro il Monopoli sabato 20 marzo e contro il Foggia lunedì 29 marzo.Entrambe le sfide saranno trasmesse ininsulla Rai, e visibili intv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre). Sarà possibile inoltre potere guardare le duein livesu internet, collegandosi al sito di "Raisport", attraverso il servizio Raiplay e sull'app della Rai, oltre ovviamente il canaledi Eleven Sports.

