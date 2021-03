Scomparsa Frieri, Morgante: “Il suo esempio sarà per noi da guida per il futuro così” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon immenso dolore la Direzione Generale dell’ASL di Avellino e tutto il personale dell’Azienda Sanitaria Locale si stringono attorno alla famiglia del dott. Angelo Frieri, prematuramente scomparso in queste ore. L’Asl e i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi perdono una guida insostituibile, un medico di altissimo valore umano oltre che professionale. La notizia della sua Scomparsa ha suscitato grande commozione e sofferenza in tutto il personale dell’Asl, che ha lavorato al suo fianco, giorno per giorno, in oltre quarant’anni di carriera al servizio degli ultimi. “La sanità irpina e la provincia di Avellino perdono uno dei suoi figli più cari – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – la sua vita è stata spesa sempre nell’aiuto, nel sostegno e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon immenso dolore la Direzione Generale dell’ASL di Avellino e tutto il personale dell’Azienda Sanitaria Locale si stringono attorno alla famiglia del dott. Angelo, prematuramente scomparso in queste ore. L’Asl e i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi perdono unainsostituibile, un medico di altissimo valore umano oltre che professionale. La notizia della suaha suscitato grande commozione e sofferenza in tutto il personale dell’Asl, che ha lavorato al suo fianco, giorno per giorno, in oltre quarant’anni di carriera al servizio degli ultimi. “La sanità irpina e la provincia di Avellino perdono uno dei suoi figli più cari – afferma il Direttore Generale, Maria– la sua vita è stata spesa sempre nell’aiuto, nel sostegno e ...

