Ryan Reynolds vede Lanterna Verde e ammette | Non è una tragedia | non dovevo aspettare un decennio

(Di giovedì 18 marzo 2021) L'attoreha visto per la prima voltae ha ammesso che era meglio di quanto pensasse.ha mantenuto la promessa fatta ai suoi fan e ha visto per la prima voltaper festeggiare San Patrizio e l'arrivo sugli schermi di Zack Snyder's Justice League. L'attore canadese ha infatti iniziato i suoi commenti dichiarando: "Sto iniziando la visione per la prima volta, è troppo presto per chiedere una versione Snyder's Cut di questo film?". L'attore canadese ha quindi spiegato parlando delle riprese di: "Ho visto solo le mie parti dello script, quindi è davvero eccitante per mere il film".ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ryan Reynolds

Movieplayer.it

ha mantenuto la promessa fatta ai suoi fan e ha visto per la prima volta Lanterna Verde per festeggiare San Patrizio e l'arrivo sugli schermi di Zack Snyder's Justice League. L'attore ...ha rivelato che vedrà per la prima volta Lanterna Verde a distanza di anni per prepararsi alla visione di Zack Snyder's Justice League . L'attore ha inoltre condiviso la ricetta di un ...L'attore Ryan Reynolds ha visto per la prima volta Lanterna Verde e ha ammesso che era meglio di quanto pensasse. Ryan Reynolds ha mantenuto la promessa fatta ai suoi fan e ha visto per la prima volta ...Zack Snyder ha rivelato che nella sua Justice League avrebbe voluto far comparire due lanterna Verde, uno dei quali sarebbe stato Ryan Reynolds.