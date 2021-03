Primo vertice sul covid per il neo-prefetto Torlontano: il punto sui contagi e sui vaccini (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna il prefetto, Dott. Carlo Torlontano, ha presieduto una riunione, in videoconferenza, del Centro di Coordinamento Soccorsi per approfondire la situazione epidemiologica nel territorio provinciale. All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASL di Benevento, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, il Direttore Amministrativo dell’Ospedale Fatebenefratelli, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Vice Sindaco del Comune di Benevento, il delegato dell’Amministrazione Provinciale, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e il Comandate della sezione di Polizia Stradale di Benevento. Nel corso della riunione è emerso che la campagna vaccinale prosegue senza particolari criticità e che il parere positivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna il, Dott. Carlo, ha presieduto una riunione, in videoconferenza, del Centro di Coordinamento Soccorsi per approfondire la situazione epidemiologica nel territorio provinciale. All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASL di Benevento, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, il Direttore Amministrativo dell’Ospedale Fatebenefratelli, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Vice Sindaco del Comune di Benevento, il delegato dell’Amministrazione Provinciale, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e il Comandate della sezione di Polizia Stradale di Benevento. Nel corso della riunione è emerso che la campagna vaccinale prosegue senza particolari criticità e che il parere positivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali ...

Advertising

eastwestEU : LE NOTIZIE DI OGGI ?? La sparatoria ad Atlanta (e l’ipotetico movente razziale). Il primo vertice di alto livello Us… - anteprima24 : ** Primo vertice sul #Covid per il neo-prefetto Torlontano: il punto sui contagi e sui vaccini **… - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Poco rilievo, sulla stampa mondiale, per le parole di #Biden su #Putin. Negli USA si parla più del razzismo contro gli asiatici… - e_franceschini : RT @ROBZIK: Poco rilievo, sulla stampa mondiale, per le parole di #Biden su #Putin. Negli USA si parla più del razzismo contro gli asiatici… - StefaniaFalone : RT @ROBZIK: Poco rilievo, sulla stampa mondiale, per le parole di #Biden su #Putin. Negli USA si parla più del razzismo contro gli asiatici… -