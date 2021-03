Primo passo falso del nuovo Cts: si dimette Gerli. «Polemiche inattese e sorprendenti» (Di giovedì 18 marzo 2021) Si dimette Alberto Giovanni Gerli: Primo passo falso del nuovo Cts. Ingegnere ed esperto di modelli statistici di previsione sull’epidemia, lascia due giorni dopo essere stato nominato membro del Comitato tecnico scientifico, massimo organismo scientifico di consulenza del governo sull’emergenza Covid-19. Rinuncia all’incarico dopo essere finito al centro di Polemiche sui giornali e sui social. L’accusa? Previsioni e dati sull’evoluzione dell’epidemia che si sono rivelate sbagliate. Gerli si dimette: «Mi dimetto per evitare al Cts inutili ostacoli» Il Corriere riporta la nota in cui Gerli spiega i motivi delle dimissioni. «A seguito delle inattese e sorprendenti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) SiAlberto GiovannidelCts. Ingegnere ed esperto di modelli statistici di previsione sull’epidemia, lascia due giorni dopo essere stato nominato membro del Comitato tecnico scientifico, massimo organismo scientifico di consulenza del governo sull’emergenza Covid-19. Rinuncia all’incarico dopo essere finito al centro disui giornali e sui social. L’accusa? Previsioni e dati sull’evoluzione dell’epidemia che si sono rivelate sbagliate.si: «Mi dimetto per evitare al Cts inutili ostacoli» Il Corriere riporta la nota in cuispiega i motivi delle dimissioni. «A seguito delle...

Advertising

Azione_it : Grazie all'approvazione dell'ordine del giorno #Azione-@Piu_Europa, non potranno più essere prese decisioni in Regi… - Ettore_Rosato : #13marzo 2013, #Bergoglio viene eletto Papa. Si fa chiamare #Francesco, è il primo pontefice del continente america… - borghi_claudio : @ST09972061 @M_4_R_C_O Deve capire che l'unico modo per non avere responsabilità personale è il riportare TUTTO in… - SecolodItalia1 : Primo passo falso del nuovo Cts: si dimette Gerli. «Polemiche inattese e sorprendenti» - trusco1973 : @elsesle Ahahah Beh il primo passo è capire cosa vuoi. Poi affrontare l'eventuale sfida ^_^ -