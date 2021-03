Primo caso di variante inglese in un gatto in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Identificato il . La scoperta da parte dell’l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. L’Italia ha registrato il suo Primo caso di variante inglese del Covid in un gatto. La scoperta è stata fatta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. Primo caso di variante inglese del Covid in un gatto in Italia Il gatto che ha contratto la variante inglese del Covid è un maschio di otto anni che vive in un ambiente domestico. Dopo che i suoi padroni hanno contratto il virus, l’animale ha manifestato i primi sintomi respiratori “Questa diagnosi e l’identificazione ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Identificato il . La scoperta da parte dell’l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. L’ha registrato il suodidel Covid in un. La scoperta è stata fatta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.didel Covid in uninIlche ha contratto ladel Covid è un maschio di otto anni che vive in un ambiente domestico. Dopo che i suoi padroni hanno contratto il virus, l’animale ha manifestato i primi sintomi respiratori “Questa diagnosi e l’identificazione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia #covid - HuffPostItalia : Variante inglese del Covid in un gatto: è il primo caso in Italia - Agenzia_Ansa : Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile d… - lucainge_tweet : Primo caso italiano di gatto contagiato dalla variante inglese del Covid - SieteCornuti : -