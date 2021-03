Pm Catania sulla morte del carabiniere | Nessun elemento che gli eventi in esame fa pensare Astrazenca sia rischioso

(Di giovedì 18 marzo 2021) Alla Procura di“non constano elementi che consentano di ipotizzare che glisui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell’utilizzo del vaccino di AstraZeneca, e neanche di alcuni suoi lotti, da parte della generalità dei soggetti nei cui confronti tale utilizzo è consentito”. Lo afferma in una nota il procuratore Carmelo Zuccaro, sottolineando che “la fermezza di tale convinzione è dimostrata dal fatto che lo scrivente e la stragrande maggioranza dei magistrati e del personale di questo ufficio si sono recati a ricevere la somministrazione del vaccino” AstraZenaca quando l’inchiesta era già aperta. Nella nota si legga che “va altresì premesso che, per quanto concerne il decesso dell’agente di polizia Davide Villa, l’accertamento della causa mortis costituisce oggetto di un procedimento di competenza della Procura di ...

'Ciò tuttavia - sottolinea il procuratore di- non comporta di per sé l'esistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino di Astrazeneca e il decesso del Villa, ...... morto dopo l'inoculazione del vaccino contro il Covid di Astrazeneca ,base "della storia ... Lo scrive il procuratore della Repubblica presso il tribunale diCarmelo Zuccaro , in una nota ...E’ quanto scrive il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, in una nota diffusa ai media nella quale fa il punto sull’inchiesta che il suo ufficio sta conducendo sul vaccino Astrazeneca ...Alla Procura di Catania “non constano elementi che consentano di ipotizzare che gli eventi sui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell’utilizzo del vaccino di AstraZeneca, e neanche ...