“Non posso…”. Antonella Clerici, lacrime sincere in diretta. Travolta dalla commozione (Di giovedì 18 marzo 2021) Nuova puntata della settimana con ‘È sempre Mezzogiorno’, il programma condotto da Antonella Clerici. Non è stato un appuntamento come tutti gli altri e la padrona di casa in particolare ha risentito moltissimo di questa situazione. Si è rivolta verso le telecamere e le emozioni purtroppo l’hanno colpita duramente. Non è proprio riuscita a trattenere le lacrime, cadute copiose sul suo volto. Poi ha voluto fare un suo personale pensiero in diretta tv che ha commosso milioni di persone. Ad inizio mese, proprio nella sua trasmissione, aveva fatto un bellissimo annuncio. La conduttrice Rai ha esposto un fiocco rosa perché è venuta alla luce una meravigliosa bimba di nome Adele. E lei non ha potuto che esultare. Antonella Clerici ha quindi detto in diretta televisiva: “Oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Nuova puntata della settimana con ‘È sempre Mezzogiorno’, il programma condotto da. Non è stato un appuntamento come tutti gli altri e la padrona di casa in particolare ha risentito moltissimo di questa situazione. Si è rivolta verso le telecamere e le emozioni purtroppo l’hanno colpita duramente. Non è proprio riuscita a trattenere le, cadute copiose sul suo volto. Poi ha voluto fare un suo personale pensiero intv che ha commosso milioni di persone. Ad inizio mese, proprio nella sua trasmissione, aveva fatto un bellissimo annuncio. La conduttrice Rai ha esposto un fiocco rosa perché è venuta alla luce una meravigliosa bimba di nome Adele. E lei non ha potuto che esultare.ha quindi detto intelevisiva: “Oggi ...

