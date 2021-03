Negativa la Borsa di New York. A picco i titoli tecnologici

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.041 punti, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 3.944 punti. Depresso il Nasdaq 100 (-2,12%); sulla stessa tendenza, negativo l’S&P 100 (-0,91%). Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni è balzato oltre quota 1,73%, ai massimi in 14 mesi, spingendo le vendite deiad alta capitalizzazione (che più hanno guadagnato durante la pandemia) e accelerando il passaggio afinanziari e industriali legati all’economia. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+1,48%) e beni industriali (+0,53%). Nel listino, i settori energia (-2,94%), informatica (-1,99%) e beni di consumo secondari (-1,65%) sono tra i più venduti. Tra i protagonisti del ...