Modugno: "Napoli, Lobtoka e Di Lorenzo out con la Roma e per gli altri…"

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti l'attuale situazione degli infortunati e squalificati in casa Napoli in vista della partita che gli azzurri disputerranno domenica allo stadio Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole sul Napoli e sul derby, una partita importantissima -in ottica qualificazione Champions League- sia per la squadra giallorossa che per la compagine azzurra: "Lobtoka e Di Lorenzo non ci saranno con la Roma. Rrahmani è ..."

